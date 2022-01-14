В Индии поезд сошел с рельсов: 9 человек погибли, более 45 пострадали

Об этом пишет AP.



Авария произошла 13 января в районе Джалпайгури, когда поезд направлялся из города Биканер в Гаухати.



В результате инцидента 12 вагонов сошли с рельсов, а три перевернулись.



Сначала сообщали о пятерых погибших, однако в ночь на 14 января спасатели обнаружили еще четыре тела. Также по меньшей мере 45 человек получили травмы.



Старший служащий железной дороги Гюнет Каур рассказала, что причины схождения поезда с рельсов уже выясняются. По ее словам, правительство предоставит финансовую компенсацию семьям погибших и всем пострадавшим.

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