В Индии поезд сошел с рельсов: 9 человек погибли, более 45 пострадали
В результате аварии поезда в индийском штате Западная Бенгалия по меньшей мере девять человек погибли и более 45 травмировались
Об этом пишет AP.
Авария произошла 13 января в районе Джалпайгури, когда поезд направлялся из города Биканер в Гаухати.
В результате инцидента 12 вагонов сошли с рельсов, а три перевернулись.
Сначала сообщали о пятерых погибших, однако в ночь на 14 января спасатели обнаружили еще четыре тела. Также по меньшей мере 45 человек получили травмы.
Старший служащий железной дороги Гюнет Каур рассказала, что причины схождения поезда с рельсов уже выясняются. По ее словам, правительство предоставит финансовую компенсацию семьям погибших и всем пострадавшим.
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