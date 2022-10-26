В Индии оштрафовали американскую компанию Google на $113 млн за антиконкурентную деятельность
Комиссия по конкуренции Индии оштрафовала американскую компанию Google на $113 млн за антиконкурентную деятельность в стране
Об этом информирует GSM Arena .
"Комиссия по конкуренции Индии (CCI) заявила, что американская компания использовала свое доминантное положение, чтобы заставить разработчиков приложений использовать ее платежную систему в приложениях вместо того, чтобы разрешать посторонним компаниям. Регулятор отметил, что эта платформа является основным способом для разработчиков монетизировать свою работу путем продаж в приложении", - говорится в сообщении.
В Индии Google оштрафовали на 113 миллионов долларов за антиконкурентные действия.
Представитель Google в ответ сообщил, что компания рассматривает это решение Комиссии и оценивает следующие шаги, ведь приказ можно обжаловать в суде Индии.
"Расследование того, как Google работает на платежном рынке, началось в 2020 году после антимонопольного разбирательства. По словам юридической фирмы, представляющей интересы жалобщика, приказ будет способствовать конкуренции и уменьшит расходы разработчиков приложений", - добавили в ведомстве.
Это второй штраф, который получил Google в Индии за неделю. Также ранее был приказ о выплате 162 миллионов долларов за антиконкурентные действия, включая объединение Chrome и YouTube с Android, а также ограничение пользователей на удаление предустановленных приложений, таких как Карты и Gmail.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.33
Покупка 39.33Продажа 40.19
-
EUR
Покупка 38.37Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное