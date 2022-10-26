Об этом информирует GSM Arena .

"Комиссия по конкуренции Индии (CCI) заявила, что американская компания использовала свое доминантное положение, чтобы заставить разработчиков приложений использовать ее платежную систему в приложениях вместо того, чтобы разрешать посторонним компаниям. Регулятор отметил, что эта платформа является основным способом для разработчиков монетизировать свою работу путем продаж в приложении", - говорится в сообщении.

В Индии Google оштрафовали на 113 миллионов долларов за антиконкурентные действия.

Представитель Google в ответ сообщил, что компания рассматривает это решение Комиссии и оценивает следующие шаги, ведь приказ можно обжаловать в суде Индии.

"Расследование того, как Google работает на платежном рынке, началось в 2020 году после антимонопольного разбирательства. По словам юридической фирмы, представляющей интересы жалобщика, приказ будет способствовать конкуренции и уменьшит расходы разработчиков приложений", - добавили в ведомстве.

Это второй штраф, который получил Google в Индии за неделю. Также ранее был приказ о выплате 162 миллионов долларов за антиконкурентные действия, включая объединение Chrome и YouTube с Android, а также ограничение пользователей на удаление предустановленных приложений, таких как Карты и Gmail.

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