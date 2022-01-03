В Индии начали вакцинировать от COVID-19 детей от 15 до 18 лет
3 января в Индии началась вакцинация подростков от коронавируса
Об этом пишет Радио Свобода .
COVID-прививки для подростков в Индии позволили из-за опасений, что штамм коронавируса "Омикрон" приведет к новой вспышке болезни в стране.
"Дети будут получать вакцины в школах. Они также могут пойти в центры вакцинации", - пояснил комиссар по здравоохранению в штате Гуджарат Джай Пракаш Шивахаре.
В Агентстве ООН по вопросам детей (ЮНИСЕФ) отметили, что Индия насчитывает больше всего в мире подростков среди населения – около 253 млн. человек.
Органы здоровья страны 3 января заявили о 33 750 новых заражениях на COVID-19 и 123 смерти от коронавируса. Число заболеваний "Омикроном" в Индии достигло 1700 случаев.
В Минздраве Индии объяснило, что подростков будут прививать только вакциной Bharat Biotech Covaxin, ведь только ее можно экстренно использовать для людей в возрасте 15-18 лет.
- Напомним, ранее Индия зафиксировала резкий рост распространения COVID-19.
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