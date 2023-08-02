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В Индии на производстве сиропа от кашля, связывающего со смертями детей в Камеруне, нашли нарушение

2 августа, 2023 среда
10:53
Мир

В Индии нашли нарушения, связанные с производством и лабораторными практиками у производителя лекарств Riemann Labs, чей сироп от кашля связывают со смертями детей в Камеруне

Об этом информирует Reuters , ссылаясь на слова чиновника из департамента здравоохранения.

Отмечается, что власти ужесточили проверки производителей сиропов от кашля, сделанных в Индии, после информации о том, что они связаны со смертями десятков детей за границей.

Ответственный за контроль за лекарственными средствами Судам Кхаде сообщил, что регулятор проверил производство Riemann Labs в штате Мадхья-Прадеш и выявил недостатки.

"Были обнаружены некоторые нарушения надлежащей производственной практики и надлежащей лабораторной практики", - сказал Кхаде, не уточнив, в чем именно они заключались.

Он добавил, что образцы всей продукции компании отправили на тестирование. Последующие мероприятия будут определены на основе результатов. Пока Riemann Labs получила указание прекратить производство.

Производитель лекарства Riemann Labs уже четвертый индийский производитель сиропов от кашля, который прекратил работу после того, как регуляторные органы обнаружили недостатки. Его представители отказались от комментариев.

  • В Камеруне погибли по меньшей мере шесть детей. Власти связывают их смерть по употреблению сиропа от кашля из одной партии.
Здоровье
Индия
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