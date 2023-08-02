Об этом информирует Reuters , ссылаясь на слова чиновника из департамента здравоохранения.

Отмечается, что власти ужесточили проверки производителей сиропов от кашля, сделанных в Индии, после информации о том, что они связаны со смертями десятков детей за границей.

Ответственный за контроль за лекарственными средствами Судам Кхаде сообщил, что регулятор проверил производство Riemann Labs в штате Мадхья-Прадеш и выявил недостатки.

"Были обнаружены некоторые нарушения надлежащей производственной практики и надлежащей лабораторной практики", - сказал Кхаде, не уточнив, в чем именно они заключались.

Он добавил, что образцы всей продукции компании отправили на тестирование. Последующие мероприятия будут определены на основе результатов. Пока Riemann Labs получила указание прекратить производство.

Производитель лекарства Riemann Labs уже четвертый индийский производитель сиропов от кашля, который прекратил работу после того, как регуляторные органы обнаружили недостатки. Его представители отказались от комментариев.