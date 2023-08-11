В Индии компании дают работникам выходной, чтобы посмотреть новый фильм
В Южной Индии выпустили столь большой кинофильм, что компании дают рабочим выходной день для того, чтобы те могли посмотреть его.
Об этом пишет CNN.
Отмечается, что этот фильм является первым за два года, в котором снялся актер, пользующийся статусом "полубога" среди своих поклонников. Сообщается, что ожидание было столь велико, что некоторые компании дали своим сотрудникам выходной день, чтобы просмотреть его.
Керальская образовательная компания Redbooks Abroad подарила своим сотрудникам бесплатные билеты на первый сеанс, отметив в записке, что это был "день расслабиться, порадоваться и погрузиться в магию кинотеатра".
"Мы надеемся, что нынешний выходной и просмотр фильма принесут всем вам радость, отдых и восстановление сил. Давайте ценить этот момент и создавать воспоминания вместе", - говорится в сообщении.
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