В Индии количество погибших из-за больших ливней возросло до 71

Об этом пишет Синьхуа.

Как отметил главный секретарь Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Химачал-Прадеш Онкар Чанд Шарма, работы по оказанию помощи и спасению все еще продолжаются, а количество погибших и оценка общего ущерба может возрасти в ближайшие дни.

"В течение 13, 14 и 15 августа было нанесено больше разрушений, чем за июль. Количество погибших составляет 71 человек, и есть потеря имущества. Оценка может возрасти, поскольку сейчас люди вовлечены в спасательные работы и оказание помощи, и для детальной оценки потребуется время ", – сообщил чиновник, добавив, что 2500 человек были эвакуированы в безопасные места.