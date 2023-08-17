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В Индии количество погибших из-за больших ливней возросло до 71

17 августа, 2023 четверг
07:18
Мир

В результате значительных осадков за последние три дня количество жертв в штате Химачал-Прадеш на севере Индии увеличилось до 71

Об этом пишет Синьхуа.

Как отметил главный секретарь Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий штата Химачал-Прадеш Онкар Чанд Шарма, работы по оказанию помощи и спасению все еще продолжаются, а количество погибших и оценка общего ущерба может возрасти в ближайшие дни.

"В течение 13, 14 и 15 августа было нанесено больше разрушений, чем за июль. Количество погибших составляет 71 человек, и есть потеря имущества. Оценка может возрасти, поскольку сейчас люди вовлечены в спасательные работы и оказание помощи, и для детальной оценки потребуется время ", – сообщил чиновник, добавив, что 2500 человек были эвакуированы в безопасные места.

  • В начале июля аномальные дожди прошли также и в Китае. В провинции Хунань из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч из них были перемещены в безопасные места.
  • 7 июля ученые зафиксировали в Киеве рекордное количество осадков в столице с 1978 года. В преддверии 6 июля ученые выделили необычное явление. На правом берегу Киева перед заходом солнца и грозой в облаках на несколько минут появилась радуга.
  • 10 июля метеорологическое агентство Японии объявило самый высокий уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны. Из-за оползней и наводнений в префектуре Фукуока погибла женщина.
  • В тот же день в столице Индии Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день впервые за последние 40 лет. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.
  • 12 июля сообщалось , что на севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек были эвакуированы.
  • 15 августа главный министр штата Сухвиндер Сингх Сукху сообщил , что количество погибших в пострадавшем от дождей северном холмистом штате Химачал-Прадеш возросло до 50 человек.
Индия
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