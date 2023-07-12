Об этом сообщает CNN .

По словам главного министра штата Химачал-Прадеши Суквиндера Сингх Сукху, в штате погиб 31 человек. В настоящее время эвакуированы две тысячи человек, для этого привлекли шесть вертолетов. Спасатели работают над ликвидацией последствий оползня на дорогах.

Еще 10 человек погибли в соседнем Пенджабе, сообщил министр доходов, восстановление и борьба со стихийными бедствиями Брам Шанкар Джимпа.

Индийский метеорологический департамент прогнозирует продление ливней как в Химачал-Прадеше, так и в Пенджабе, но они будут слабее.