В Индии из-за сильных ливней погиб не менее 41 человек
На севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек эвакуировали
Об этом сообщает CNN .
По словам главного министра штата Химачал-Прадеши Суквиндера Сингх Сукху, в штате погиб 31 человек. В настоящее время эвакуированы две тысячи человек, для этого привлекли шесть вертолетов. Спасатели работают над ликвидацией последствий оползня на дорогах.
Еще 10 человек погибли в соседнем Пенджабе, сообщил министр доходов, восстановление и борьба со стихийными бедствиями Брам Шанкар Джимпа.
Индийский метеорологический департамент прогнозирует продление ливней как в Химачал-Прадеше, так и в Пенджабе, но они будут слабее.
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