В Индии истребители Су-30 и Mirage разбились во время учений
В Индии в штате Мадхья-Прадеш в субботу, 28 января, разбились истребители Су-30 и Mirage-2000, принадлежащие военно-воздушным силам страны
Об этом информирует NDTV .
В субботу утром два индийских истребителя попали в авиакатастрофу у базы индийских ВВС в Гвалиоре, откуда совершали вылет. Они выполняли лётно-тренировочную миссию. По информации издания, один из летательных аппаратов упал в Морене в штате Мадхья-Прадеш, другой - в 100 км в крупнейшем штате Индии Раджастхан, но власти пока не предоставили этому подтверждений.
Отмечают, что в самолете Су-30 было два пилота, а в самолете Mirage-2000 – один пилот. Двум из трех пилотов удалось катапультироваться, их госпитализировали. Еще один пилот погиб.
ВВС уже начали расследование по установлению причин авиакатастрофы. Одной из проверяемых версий является столкновение самолетов в воздухе.
Также об аварии проинформировали министра обороны Индии Раджната Сингха. Кроме того, на катастрофу отреагировал главный министр штата Мадхья-Прадеш Шиврадж Сингх Чоухан.
"Новости о крушении самолетов Су-30 и Mirage-2000 ВВС вблизи Колараса в Морене очень печальны. Я поручил местной администрации сотрудничать с ВВС для быстрого спасения и оказания помощи. Молю Бога, чтобы пилоты самолетов были в безопасности", - написал он в твиттере. .
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