Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВВС Индии.

"Одноместный МиГ-21 разбился после того, как пилот столкнулся с аварийной ситуацией на борту и катапультировался", – говорится в заявлении.

Отмечают, что пилот успешно катапультировался, хотя получил незначительные травмы.

Обломки истребителя упали на здание в Бахлол-Нагар в районе Ханумангарх в северном штате Раджастхан. В результате аварии погибли три человека.

Агентство пишет, что Индия к 2025 году планирует прекратить работу всего парка истребителей советских времен. МиГ-21 был ключевым истребителем страны с момента его появления в 1963 году, однако в последние годы он часто попадал в авиакатастрофы. Индийские СМИ окрестили его "летучим гробом".