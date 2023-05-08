В Индии истребитель врезался в дом: три человека погибли
Истребитель военно-воздушных сил Индии упал на крышу дома в деревне в северном штате Раджастхан, в результате чего погибли три человека
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление ВВС Индии.
"Одноместный МиГ-21 разбился после того, как пилот столкнулся с аварийной ситуацией на борту и катапультировался", – говорится в заявлении.
Отмечают, что пилот успешно катапультировался, хотя получил незначительные травмы.
Обломки истребителя упали на здание в Бахлол-Нагар в районе Ханумангарх в северном штате Раджастхан. В результате аварии погибли три человека.
Агентство пишет, что Индия к 2025 году планирует прекратить работу всего парка истребителей советских времен. МиГ-21 был ключевым истребителем страны с момента его появления в 1963 году, однако в последние годы он часто попадал в авиакатастрофы. Индийские СМИ окрестили его "летучим гробом".
- 8 мая двухпалубная туристическая лодка перевернулась в штате Керала на юге Индии, в результате чего утонул не менее 21 человек.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.26
Покупка 37.26Продажа 37.83
-
EUR
Покупка 40.86Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное