В Индии бывший Свидетель Иеговы взорвал самодельную бомбу: 2 человека погибли, десятки ранены

Об этом сообщает Hindustan Times .

В воскресенье, 29 октября, произошел взрыв самодельного взрывного устройства в конференц-центре христианской религиозной группы Свидетелей Иеговы в Каламассере, штат Керала.

Пока идет расследование инцидента, мужчина обратился в полицейский участок Кокадры, взяв на себя ответственность за инцидент. Полиция штата Керала заявила, что мужчина, назвавшийся Домиником Мартином, также предоставил некоторые "доказательства", которые сейчас проверяются.

В результате взрыва два человека погибли и 52 получили ранения. Об этом информирует India Тoday.

По словам министра здравоохранения штата Керала Вины Джордж, шесть человек, в том числе 12-летний ребенок, получили тяжелые ранения и проходят лечение.

"Сейчас у нас 18 пациентов в отделении интенсивной терапии. Все они стабильны, за исключением двух пациентов, включая 12-летнюю девочку, получившую 95% ожогов, и 53-летнюю женщину, получившую 90% ожогов. Всего 6 человек находятся в тяжелом. состоянии", - заявила она.

Она приказала всем медицинским работникам, включая находящихся в отпусках врачей немедленно вернуться. Она также проинформировала директора департамента здравоохранения и директора департамента медицинского образования, чтобы обеспечить самое лучшее лечение для пострадавших от взрыва в Каламассере.

Доминик Мартин, взявший на себя ответственность за взрывы и сдавшийся полиции в Триссури, утверждает, что заложил бомбу на месте взрыва. Перед тем, как сдаться, он опубликовал видеообращение в Facebook.

Человек, которому на вид было около 50 лет, утверждал, что он не согласен с учением Свидетелей Иеговы и хочет прекратить их деятельность. Он утверждал, что их идеи опасны для страны и что они отравляют молодые умы.

Тем временем министр Союза Раджив Чандрашекхар связал серийные взрывы в Керале с виртуальным выступлением лидера ХАМАСа на программе протеста в этом штате. "Всего через 24 часа после того, как лидер ХАМАСа получил платформу для распространения джихада, взрывы потрясли Кералу", - сказал Чандрасехар.

Полиция сообщила, что получила звонок о взрыве около 9 утра. На видеозаписи инцидента видно, как пожарно-спасательная команда и полицейские в большом количестве эвакуируют людей с места происшествия.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате срабатывания самодельного взрывного устройства. Об этом сообщает Indian Еxpress.

Взрыв произошел через несколько секунд после окончания молитвы.

"Взрыв произошел через несколько секунд после окончания молитвы в рамках дневного мероприятия. Первый взрыв произошел посреди зала. Через несколько секунд с обеих сторон зала прогремели еще два взрыва", - рассказал региональный представитель Свидетелей Иеговы и Срикумар.

На видеозаписях инцидента на телеканалах было видно, как пожарные и полицейские в большом количестве эвакуировали людей с места происшествия. Тревожные кадры взрыва внутри конференц-центра показывали многочисленные пожары в зале, а люди кричали от страха. Сотни людей были замечены вне конференц-центра после взрыва.

Свидетели Иеговы – международная христианская деноминация, основанная в США около 1870 года. Они наиболее известны во многих странах благодаря евангелизации от двери к двери. Свидетели Иеговы утверждают, что в Индии около 60 000 последователей.