В Индии автобус сорвался в ущелье: пострадали 65 человек

Об этом сообщило агентство ANI.

Сообщается, что автобус вез паломников из Амритсара в Катру. Приблизительно в 15 километрах от конечного пункта произошла авария.

По данным полиции, в автобусе находилось не менее 65 человек, то есть он был перегружен.

"Количество пассажиров превышало допустимую нагрузку, по этому факту будет проведена проверка в ходе расследования", - сказал представитель полиции.

Отмечено, что в настоящее время известно о гибели 10 человек.