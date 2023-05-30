В Индии автобус сорвался в ущелье: пострадали 65 человек
Автобус вез паломников из Амритсара в Катру. Приблизительно в 15 километрах от конечного пункта произошла авария
Об этом сообщило агентство ANI.
Сообщается, что автобус вез паломников из Амритсара в Катру. Приблизительно в 15 километрах от конечного пункта произошла авария.
По данным полиции, в автобусе находилось не менее 65 человек, то есть он был перегружен.
"Количество пассажиров превышало допустимую нагрузку, по этому факту будет проведена проверка в ходе расследования", - сказал представитель полиции.
Отмечено, что в настоящее время известно о гибели 10 человек.
- В результате межэтнического насилия в индийском штате Манипур погибли 55 человек, 260 получили ранения. 23 тысячи местных были вынуждены покинуть свои дома.
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