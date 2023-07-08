Об этом пишет Hindustan Times.

Старший инженер отдела сигналов, инженер отдела и техника железной дороги штата Одиши обвиняются в "умышленном убийстве" и "уничтожении доказательств". Все три сотрудника взяли под стражу отдел расследования особо тяжких преступлений ЦБР после допроса.

"Федеральное агентство исследует криминальную точку зрения в аварии трех поездов, унесшей жизни 293 человек в этой наиболее смертоносной трагедии на железной дороге за три десятилетия", - говорится в сообщении.

По словам комиссара по безопасности железных дорог, столкновение трех поездов 2 июня произошло из-за неисправной сигнализации.

Расследование инцидента Центральным бюро расследований Индии продолжается.

Столкновение поездов в Индии

В пятницу, 2 июня, на востоке Индии в штате Одиша у станции Баханага произошла железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд, следовавший из города Калькутта в Ченную, сошел с рельсов, упал на встречный путь и столкнусь с товарным поездом.

Число жертв аварии тройного поезда в Одише превысило 200 человек, еще 900 человек получили ранения.

Как сообщает Reuters, по меньшей мере 288 человек погибли и более 850 получили ранения в результате столкновения поездов.

Отмечается, что это самая большая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов.