В Индии арестовали троих работников железной дороги, подозреваемых по делу о столкновении поездов
Центральное бюро расследований Индии (ЦБР) арестовало трех работников железной дороги из-за обвинений по делу об аварии 2 июня с участием двух поездов, в результате чего погибли почти 300 человек
Об этом пишет Hindustan Times.
Старший инженер отдела сигналов, инженер отдела и техника железной дороги штата Одиши обвиняются в "умышленном убийстве" и "уничтожении доказательств". Все три сотрудника взяли под стражу отдел расследования особо тяжких преступлений ЦБР после допроса.
"Федеральное агентство исследует криминальную точку зрения в аварии трех поездов, унесшей жизни 293 человек в этой наиболее смертоносной трагедии на железной дороге за три десятилетия", - говорится в сообщении.
По словам комиссара по безопасности железных дорог, столкновение трех поездов 2 июня произошло из-за неисправной сигнализации.
Расследование инцидента Центральным бюро расследований Индии продолжается.
Столкновение поездов в Индии
В пятницу, 2 июня, на востоке Индии в штате Одиша у станции Баханага произошла железнодорожная катастрофа. Пассажирский поезд, следовавший из города Калькутта в Ченную, сошел с рельсов, упал на встречный путь и столкнусь с товарным поездом.
Число жертв аварии тройного поезда в Одише превысило 200 человек, еще 900 человек получили ранения.
Как сообщает Reuters, по меньшей мере 288 человек погибли и более 850 получили ранения в результате столкновения поездов.
Отмечается, что это самая большая железнодорожная катастрофа в Индии с 1980-х годов.
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