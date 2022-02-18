В Индии 38 человек приговорили к смертной казни за причастность к серии взрывов в Ахмедабаде в 2008 году
Суд в Индии приговорил к смертной казни 38 человек за участие в серии взрывов в 2008 году в Ахмедабаде, в западном штате Гуджарат
Об этом сообщает BBC .
Суд в Ахмедабаде приговорил 38 человек к смертной казни и 11 – к пожизненному заключению за причастность к взрывам 2008 года.
26 июля 2008 около 20 бомб взорвались в жилых районах, рынках, общественном транспорте и больницах Ахмедабада, коммерческой столице штата Гуджарат. В результате серии взрывов погибли 57 человек, а сотни получили ранения. Также были найдены несколько неразорванных бомб.
Всего по делу о взрывах перед судом предстали 78 человек - один из обвиняемых, Аяз Саиед, позже помогал следственным органам. Остальные 28 были оправданы. В ходе процесса расследования допросили 1163 свидетелей.
Ответственность за атаку взяли на себя индийские моджахеды, неизвестная в то время исламская группировка. Об этом они сообщили в электронном письме, разосланном некоторым СМИ.
Индийское правительство объявило группировку террористической организацией и запретило ее в 2010 году после того, как ее обвинили в нападении на немецкую пекарню в Пуне. В результате нападения погибли 17 человек и десятки получили ранения.
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