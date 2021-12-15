В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 появится своя метавселенная с блокчейном и NFT

Об этом сообщает The Verge.



Тот, кто "владеет" NFT, дающий возможность стать персонажем NPC в видеоигре, сможет покупать и продавать это право до определенной даты после аукциона.



Генеральный директор GSC Game World Евгений Григорович объяснил, как будет работать процесс преобразования в NPC: "Идея связанного NFT состоит в том, чтобы дать право воспроизвести личность своего владельца в игре через одного из персонажей (NPC). Человеку нужно будет прийти в нашу студию для подробной процедуры сканирования, и после этого у нас будет все, чтобы этот человек появился в игровом мире как один из персонажей".



После приобретения NFT на аукционе и сканирования в студии GSC Game World, игрок сможет иметь собственный аватар во вселенной S.T.A.L.K.E.R. 2.



Компания также планирует выпустить другие NFT, но не указывает, какими они могут быть. В пресс-релизе говорится, что появление NFT "не повлияет на сам игровой процесс и не даст игровых преимуществ перед другими игроками".



Аббревиатура NFT расшифровывается как non-fungible token - "невзаимозаменяемый токен". Это цифровой сертификат, зарегистрированный в блокчейне, который используется для регистрации права собственности на такой актив, как произведение искусства или предмет коллекционирования.



Метавселенная предлагает с помощью VR-гарнитуры погрузиться в виртуальный мир, сочетающий цифровые среды. В отличие от нынешней виртуальной реальности, используемой преимущественно для игр, этот виртуальный мир можно применять практически для чего угодно - рабочих конференций, игр, концертов, просмотра кинофильмов или просто для отдыха. Находиться в этом мире вы будете в виде своего 3D-аватара.

Напомним, словарь английского языка Collins назвал NFT словом года.