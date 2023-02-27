Об этом сообщили в telegram-канале Министерства цифровой трансформации Украины.

"Компания выпустила дополнение к видеоигре Microsoft Flight Simulator, позволяющее попробовать себя в роли пилота цифровой копии "Мрии". Это подробная копия настоящего самолета, с идентичным дизайном и даже звуками мотора", -

Также отмечается, что средства от продажи дополнения "Мрия" пойдут на восстановление Ан-225 "Мрия", который уничтожили российские оккупанты.

Игра доступна для Xbox, PC и в Steam.

"Благодарим компанию Microsoft, что поддержала инициативу команд Минцифры и предприятия "АНТОНОВ". Это очередной шаг к возрождению украинской "Мрии" и послевоенного восстановления", - говорится в сообщении.