Об этом представитель ИГИЛ сообщил в аудиозаписи, опубликованной в четверг в Telegram, информирует DW.

Сообщается, что он погиб в "прямых столкновениях" с джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".

Представители группировки не сообщили, когда именно был убит аль-Кураши. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял , что турецкие спецслужбы уничтожили аль-Кураши в Сирии еще несколько месяцев назад.

Новым лидером ИГ назвало Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши.

Напомним, Центральное командование США сообщило , что 7 июля нанесло удар по восточной Сирии, в результате чего погиб один из предводителей ИГИЛ Усама аль-Мухаджир.