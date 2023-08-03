В ИГИЛ заявили о гибели своего лидера в стычке с группировкой Аль-Каиды
Лидер так называемого Исламского государства Абу аль-Хусейн аль-Кураши был убит в ходе столкновений в сирийской провинции Идлиб
Об этом представитель ИГИЛ сообщил в аудиозаписи, опубликованной в четверг в Telegram, информирует DW.
Сообщается, что он погиб в "прямых столкновениях" с джихадистской группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам", связанной с "Аль-Каидой".
Представители группировки не сообщили, когда именно был убит аль-Кураши. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявлял , что турецкие спецслужбы уничтожили аль-Кураши в Сирии еще несколько месяцев назад.
Новым лидером ИГ назвало Абу Хафса аль-Хашими аль-Кураши.
- Напомним, Центральное командование США сообщило , что 7 июля нанесло удар по восточной Сирии, в результате чего погиб один из предводителей ИГИЛ Усама аль-Мухаджир.
- 4 апреля военные Соединенных Штатов заявили, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Халида Эйдд Ахмад аль-Джабури был ликвидирован при ударе по Сирии.
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