В Иерусалиме стрелок, расстрелявший автобус с людьми, сдался полиции

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Представитель израильской полиции сообщил, что мужчина, подозреваемый в совершении теракта с применением огнестрельного оружия в Иерусалиме, сдался силам безопасности в воскресенье утром.

Отмечается, что подозреваемый был доставлен на допрос, у него изъято оружие.

Напомним, в Иерусалиме неизвестный стрелял по автобусу: восемь раненых, трое – в критическом состоянии

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