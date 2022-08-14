В Иерусалиме стрелок, расстрелявший автобус с людьми, сдался полиции
Израильская полиция задержала подозреваемого, который устроил стрельбу возле Стены Плача в Иерусалиме
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Представитель израильской полиции сообщил, что мужчина, подозреваемый в совершении теракта с применением огнестрельного оружия в Иерусалиме, сдался силам безопасности в воскресенье утром.
Отмечается, что подозреваемый был доставлен на допрос, у него изъято оружие.
- Напомним, в Иерусалиме неизвестный стрелял по автобусу: восемь раненых, трое – в критическом состоянии
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