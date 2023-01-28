В Иерусалиме произошел второй теракт в сутки, известно о двух раненых

Об этом 28 января сообщили The Jerusalem Post.

За последние 24 часа в Иерусалиме второй раз произошла террористическая атака: стрелок открыл огонь в археологическом парке "город Давида".

Полиция Израиля сообщила, что зачинателя атаки подстрелили два гражданских граждан, которые имели при себе лицензированное оружие. Предварительно стрелком был 13-летний парень.

Среди пострадавших 22-летний и 45-летний мужчины, оба находятся в тяжелом, но стабильном состоянии с травмами верхней части тела.

Как пишут журналисты, представитель ХАМАС Хасем Касем приветствовал нападение, сказав: "Героическая акция в Силуане является подтверждением продолжения сопротивления на всех оккупированных территориях и в ответ на преступления оккупации против нашего народа в святых местах".

Напомним, вечером 27 января по меньшей мере семь человек погибли и еще трое получили ранения в результате теракта в синагоге в районе Неве-Яаков в Иерусалиме.

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