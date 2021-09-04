В ICAO обнародуют результаты расследования принудительной посадки самолета с журналистом Протасевичем в Минске
Международная организация гражданской авиации обнародует результаты расследования принудительной посадки самолета с журналистом Романом Протасевичем в Минске
Об этом сообщает DW .
Международная организация гражданской авиации представит доклад о принудительной посадке в Минске самолета авиакомпании Ryanair и задержания журналиста Романа Протасевича в ноябре.
Эксперты организации приезжали в Минск для расследования инцидента, после которого полеты над белорусской территорией прекратили большинство мировых перевозчиков. Брюссель ввел запрет для белорусских авиакомпаний на полеты в воздушном пространстве ЕС.
23 мая самолет авиакомпании Ryanair летел из Афин в Вильнюс. Лайнер совершил экстренную посадку в минском аэропорту после сообщения о минировании самолета. Оно оказалось ложным. Руководство Ryanair позже сообщило, что минские диспетчеры обманом не дали приземлиться самолету в странах Балтии или Польши.
На самолета борту были Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После того, как самолет приземлился в аэропорту, их задержали.
По другим данным, власти Беларуси заставила самолет сесть в Минске, угрожая ему истребителем, а операция была санкционирована лично самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко.
Международная организация гражданской авиации - специализированное учреждение ООН. Организация наблюдает за безопасностью полетов и следит за безопасностью работы международных аэропортов и их служб.
- Напомним, 23 мая в Минске задержали основателя оппозиционного телеграмм-канала Nexta Романа Протасевича , который находился на борту самолета Афины - Вильнюс, который посадили за сообщения о взрывном устройстве на борту.
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