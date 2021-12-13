В Гвинейском заливе пираты напали на контейнеровоз и захватили моряков

Об этом сообщает Dryad Global.

Нападение произошло 13 декабря юго-западнее порта Луба.

В настоящее время известно о шестерых членах экипажа контейнеровоза, которых пираты захватили в заложники.

По данным Dryad Global, в 2021 году это десятая атака пиратов с похищением людей. Общее количество похищенных членов экипажей атакованных судов на сегодняшний день составляет 76 человек.

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