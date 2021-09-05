В Гвинее произошлоа попытка государственного переворота, - СМИ
В Гвинейской республике спецназовцы предприняли попытку государственного переворота
Об этом сообщает Jeune Afrique.
По информации издания, попытку мятежа осуществила группа спецназовцев. Утром в районе президентского дворца, где находится глава государства Альфа Конде, была слышна стрельба.
Отмечается, что путчистов возглавляет командующий армейским спецназом GPS полковник Мамаду Думбуйя. Его сторонники вступили в бой с охраной Конде. При этом, президент, находится в своем дворце в Конакри, он в безопасности.
Источник Reuters сообщает, что единственная трасса, ведущая с севера Конакри в правительственный квартал на юге города, где расположен президентский дворец, перекрыта военными.
В марте 2020 года в Гвинее одобрили поправки в конституцию, которые позволили Альфе Конде баллотироваться на третий срок. Он был переизбран на пост президента осенью 2020 года. Тогда в стране произошли беспорядки.
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