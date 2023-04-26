Об этом пишет Главное управление разведки .

По его словам, недавние обвинения Украины в якобы атаке на гражданскую инфраструктуру и угрозы России заморозить зерновое соглашение – лживая манипуляция. Юсов подчеркнул, что Украина выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора.



"Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора. Последние события в Крыму касались только военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, предусматривающим украинские порты и гражданские порты , когда речь идет о подконтрольной Украине территории", - пояснил представитель ГУР.