В ГУР заявили, что взрывы на военных объектах в оккупированном Крыму не нарушают зерновое соглашение
Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов заявил, что взрывы на военных объектах временно оккупированного Крыма не нарушают условия зернового соглашения
Об этом пишет Главное управление разведки .
По его словам, недавние обвинения Украины в якобы атаке на гражданскую инфраструктуру и угрозы России заморозить зерновое соглашение – лживая манипуляция. Юсов подчеркнул, что Украина выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора.
"Украина придерживается международных обязательств, в том числе выполняет все обязательства, касающиеся зернового коридора. Последние события в Крыму касались только военных объектов и никоим образом не связаны с зерновым соглашением, предусматривающим украинские порты и гражданские порты , когда речь идет о подконтрольной Украине территории", - пояснил представитель ГУР.
- Министерство обороны РФ обвинило Украину в нарушении зернового соглашения, заявив, что украинские беспилотники якобы атаковали Севастополь, использовав зерновые коридоры.
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