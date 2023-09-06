В ГУР заявили, что спецоперация Украины в Крыму продолжается
Украинская спецоперация на территории временно оккупированного Крыма продолжается. Разведка не раскрывает деталей
Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью Укринформу.
“В настоящее время этот комплекс мероприятий продолжается. Деталей мы раскрывать не будем, но все поставленные цели (при высадке украинского десанта на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа – ред.) были достигнуты. Имеется уничтоженный личный состав и военные средства противника. Во время этой операции уничтожили четыре вражеских катера”, – сказал он.
Юсов уточнил, что в ходе спецоперации ликвидировано несколько десятков российских военных. В то же время представитель ГУР МОУ заверил, что все украинские военные вернулись домой в живых.
"Сам факт высадки украинского десанта на Крымском полуострове очень выразителен для Украины, – вдохновляющий для украинцев и наших партнеров, демотивирующий для врагов", – подчеркнул Юсов.
Он отказался подтверждать или опровергать информацию о вероятной высадке десанта 25 августа возле населенного пункта Новоозерное в Крыму, о чем в одном из перехватов оккупант докладывает своему командиру.
“Если врагу повсюду видится украинский десант, это очень хорошо. Мы будем продолжать в том же духе. Операция в Крыму продолжается”, – подытожил представитель ГУР МО.
- Напомним, во временно оккупированном Крыму в среду, 23 августа, раздались взрывы. На военном объекте на мысе Тарханкут была уничтожена российская зенитно-ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф".
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