В ГУР заявили, что спецоперация Украины в Крыму продолжается

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил в интервью Укринформу.

“В настоящее время этот комплекс мероприятий продолжается. Деталей мы раскрывать не будем, но все поставленные цели (при высадке украинского десанта на мысе Тарханкут в Крыму 24 августа – ред.) были достигнуты. Имеется уничтоженный личный состав и военные средства противника. Во время этой операции уничтожили четыре вражеских катера”, – сказал он.

Юсов уточнил, что в ходе спецоперации ликвидировано несколько десятков российских военных. В то же время представитель ГУР МОУ заверил, что все украинские военные вернулись домой в живых.

"Сам факт высадки украинского десанта на Крымском полуострове очень выразителен для Украины, – вдохновляющий для украинцев и наших партнеров, демотивирующий для врагов", – подчеркнул Юсов.

Он отказался подтверждать или опровергать информацию о вероятной высадке десанта 25 августа возле населенного пункта Новоозерное в Крыму, о чем в одном из перехватов оккупант докладывает своему командиру.