Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий сказал в эфире телемарафона 30 ноября.

По его словам, разведка не фиксирует мощную наступательную группировку, но все процессы контролирует РФ.

"Угроза сохраняется, потому что есть планы применения группировки Союзного государства, но недостаточно вооружения. Ожидаем активизацию боевой подготовки. С 1 декабря войска будут выходить на полигоны", - отметил Скибицкий и подчеркнул, что украинские военные готовы к любому развитию событий.

Разведчик добавил, что Россия активно вывозит боеприпасы из Белоруссии.

"В течение длительного времени, это два месяца, РФ вывозила из Белоруссии боеприпасы 122-мм, 152-мм. Это артиллерийские боеприпасы. Данных по вывозу из Белоруссии ракет типа "Точка-У" нет", - сказал Скибицкий.

В Генштабе ВСУ ранее предположили, что россияне могут попытаться пойти в наступление на Киев, использовав в качестве плацдарма территорию Беларуси.

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