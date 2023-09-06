В ГУР заявили, что не уверены на 100% в гибели Пригожина
Главное управление разведки Минобороны подтвердило информацию о гибели пособника вожака ЧВК Вагнера Дмитрия Уткина в авиакатастрофе в Тверской области РФ 23 августа, однако там не уверены на 100% в гибели самого Евгения Пригожина
Об этом заявил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в интервью Укринформу.
"Пока на 100% мы можем говорить о подтвержденной гибели Уткина и еще некоторых пассажиров. Что касается Пригожина, скажем так, пока еще не все вопросы закрыты", – отметил он.
В то же время Юсов не вдавался в детали. Однако он подчеркнул, что просто сосредотачивается на том, что ГУР может подтвердить гибель Уткина и нескольких соратников Пригожина.
"Что касается самого главаря НДП, я думаю, что нужно еще некоторое время подождать", - подчеркнул представитель украинской разведки.
Что известно об авиакатастрофе с Пригожиным
23 августа в Тверской области РФ разбился принадлежавший Евгению Пригожину бизнес-джет Embraer, известно о 10 погибших. Среди пассажиров был и сам финансист ЧВК Вагнера.
Институт изучения войны заявил, что президент РФ Владимир Путин, вероятно, отдал приказ об убийстве Пригожина для того, чтобы восстановить свое доминирование и отомстить за унижение.
Во Франции заявили о наличии "обоснованных сомнений" по поводу причин авиакатастрофы, в которой погиб вожак ЧВК Вагнера.
По одной из версий росСМИ, в шасси самолета, перевозившего главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, было заложено взрывное устройство, которое детонировало в нужный момент, оторвав крыло и стабилизатор.
В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул , что Украина не причастна к падению самолета Пригожина. Официально гибель предводителя ЧВК Вагнера Следователем РФ подтвердил 27 августа.
29 августа в российском Санкт-Петербурге похоронили предводителя ПИК Вагнера Евгения Пригожина, похороны прошли в закрытом режиме.
Подробнее о крушении самолета с Пригожиным читайте здесь .
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