В ГУР заявили, что Китай не передавал России оружие, но сказали, планирует ли

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина .

"По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", - сказал он.

Буданов отметил, что Китай к этому и не готовится.

Также на вопрос, может ли Китай все-таки пойти на этот шаг в ближайшем будущем, Буданов ответил, что нет.