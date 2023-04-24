В ГУР заявили, что Китай не передавал России оружие, но сказали, планирует ли
В ГУР заявили, что Китай пока не передал ни одного патрона России и не готовится этого сделать
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью РБК-Украина .
"По состоянию на данный момент Китай не передал ни одного патрона Российской Федерации", - сказал он.
Буданов отметил, что Китай к этому и не готовится.
Также на вопрос, может ли Китай все-таки пойти на этот шаг в ближайшем будущем, Буданов ответил, что нет.
- Перехваченные США данные российской разведки, обнаруженные в секретных документах, слитых недавно, свидетельствуют, что Китай одобрил оказание летальной помощи России в ее войне в Украине в начале этого года и планировал замаскировать военную технику под гражданские вещи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.7
Покупка 37.7Продажа 38.3
-
EUR
Покупка 41.05Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное