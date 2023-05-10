В ГУР заявили, что если бы Украина хотела атаковать Москву на 9 мая, то "это бы точно увидели"
Если бы Украина действительно захотела атаковать Москву к 9 мая, то этот эффект бы увидели
Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов, передает Интерфакс.
"Я думаю, что если бы 9 мая Украина что-то хотела сделать в Москве, то мы этот эффект, безусловно, увидели бы. Не раз были заявления публичных лиц и военно-политического руководства, что наша цель - военные объекты. То, что касается пропагандистских мероприятий, - малоинтересно", - сказал Юсов.
Он подчеркнул, что главная угроза жителям РФ 9 мая "исходила от их режима и их силового блока".
- Россия обвинила Украину в попытке нанести удар по Кремлю беспилотником в ночь на 3 мая. Киев свою причастность отрицает.
- Позже заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев призвал убить Зеленского.
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