Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

Украинская военная разведка обращает внимание на то, что в России активно готовятся к проведению очередной волны мобилизации. В частности, массового призыва студентов заведений высшего образования. Для этого в университетах создаются "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам вручать повестки студентам.

Так, руководители нескольких заведений в Новосибирске и Томске получили документы, обязывающие их выделить несколько студентов и сотрудников для работы на таких участках. К этой работе планируется привлекать лиц, не подлежащих мобилизации.

"Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в РФ не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена. Предположительно мобилизация будет проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу. при необходимости начало призыва может быть отсрочено", - подытожили в ГУР.