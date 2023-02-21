В ГУР выяснили, когда в России планируется провести новую волну мобилизации
В России в марте планируют провести очередную волну мобилизации и создают условия для призыва студентов высших учебных заведений
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .
Украинская военная разведка обращает внимание на то, что в России активно готовятся к проведению очередной волны мобилизации. В частности, массового призыва студентов заведений высшего образования. Для этого в университетах создаются "участки оповещения", которые будут помогать военкоматам вручать повестки студентам.
Так, руководители нескольких заведений в Новосибирске и Томске получили документы, обязывающие их выделить несколько студентов и сотрудников для работы на таких участках. К этой работе планируется привлекать лиц, не подлежащих мобилизации.
"Важно, что для проведения очередной волны мобилизации в РФ не нужны дополнительные правовые основания, поскольку объявленная в сентябре 2022 года "частичная мобилизация" официально так и не была завершена. Предположительно мобилизация будет проведена до 1 апреля - начала весеннего призыва на срочную службу. при необходимости начало призыва может быть отсрочено", - подытожили в ГУР.
- Американская разведка предупредила, что российский диктатор Владимир Путин вскоре может объявить новую волну мобилизации , которая охватит сотни тысяч человек.
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