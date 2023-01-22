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В ГУР выяснили, когда Россия планирует в Украине новое большое наступление

22 января, 2023 воскресенье
12:54
война с Россией

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что РФ планирует на весну и начало лета новое большое наступление в Украине

Об этом сообщает Delfi .

"Весна и начало лета будут решающими в войне. Если большое наступление России, запланированное на это время, провалится, это станет крахом России и Путина", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что Донецкую и Луганскую области ждут тяжелые и решающие бои.

В то же время полковник ГУР назвал новое нападение россиян на Киев из-за Беларуси маловероятным, как и активные боевые действия на юге Украины, где россиян больше волнует защита оккупированного Крыма.

"Когда весна и начало лета будут позади, возможно мы сможем начать говорить об окончании войны", - отметил Скибицкий.

По его словам, пока рано говорить о том, закончится ли война в 2023 году.

"Мы пока не можем заглядывать далеко, мы должны пройти первый этап - весну и начало лета. Мы видим, к чему ведет эта война: изменилось российское военное руководство, закончился первый этап мобилизации, российская армия перегруппировывается. Наша оценка проста: основная активность российской армии будет разворачиваться в Донецком и Луганском направлениях", - рассказал Скибицкий.

Он подчеркнул, что россияне не смогли выполнить свою главную задачу и полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области.

"Приблизительно в феврале-марте будут бои за эти области, россияне будут пытаться взять под свой контроль Купянск, Сватово, Кременную в направлении Харьковской области. Главное поле боя будет на Донбассе, это подтверждают бои за Бахмут и Соледар", - подчеркнул представитель ГУР.  

  • 16 января в ГУР сообщили, что российский диктатор Владимир Путина поставил перед новым командующим группировкой войск в Украине Валерием Герасимовым задачу захватить Донбасс до марта 2023 года.

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