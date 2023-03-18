Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона .

"В "башнях" Кремля растет недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", - рассказал Юсов.

Он также обратил внимание, что решение Гааги российские пропагандисты обошли вниманием.

"Сам факт обсуждения этой новости даже для зазомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным звонком. Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание на арест от МКС – даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", - убежден Юсов.