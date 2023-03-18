В ГУР узнали, как отреагировали "башни" Кремля на решение об аресте Путина
После решения Международного уголовного суда выдать ордер на арест Владимира Путина в Кремле начали искать замену российскому диктатору
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона .
"В "башнях" Кремля растет недовольство от происходящего. Все более мрачное осознание перспектив, а именно геополитической катастрофы режима Путина. И да, уже речь идет о поиске преемника Путина, и ищет его уже не Путин", - рассказал Юсов.
Он также обратил внимание, что решение Гааги российские пропагандисты обошли вниманием.
"Сам факт обсуждения этой новости даже для зазомбированного населения РФ был бы странным и слишком тревожным звонком. Потому что рассказывать, что "спецоперация" идет по плану, а затем получить розыск и предписание на арест от МКС – даже Соловьеву и Скабеевой будет трудно эти вещи соединить между собой", - убежден Юсов.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
- Представители разных государств и международных организаций отреагировали на решение МКС. Позже к ним присоединились представители Великобритании и Канады, однозначно поддержавшие позицию суда.
- Президент США Джо Байден заявил , что ордер МКС на арест Путина оправдан, поскольку российский президент совершил военные преступления.
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