Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

Указывается. что по наблюдениям военной разведки Украины, РФ проводит подготовку к длительной войне.

В частности, проводимые российским диктатором Владимиром Путиным меры по реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса свидетельствуют о подготовке перевода РФ на военное положение. Они направлены на усиление потенциала вооруженных сил РФ и создание условий для проведения операций, спланированных в самом начале войны, но неудачно реализованных российскими войсками.

"Попытки страны-оккупанта привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим оккупационными войсками свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке РФ к продолжению широкомасштабной долговременной войны", - пришли к выводу в разведке.

11 января ФСБ направила во все пограничные управления приказ, согласно которому с 9 января в России ограничивают выезд для военнообязанных , даже для ограниченно пригодных.

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