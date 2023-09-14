В ГУР советуют избегать мобилизации РФ в оккупации всеми методами

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо".

Мобилизационные мероприятия как на территории самой РФ, так и на украинских временно оккупированных территориях продолжаются.

"Незаконные мобилизационные мероприятия являются частью геноцидной политики России против граждан Украины, нашего государства и крымских татар. Крым в данной ситуации - отдельная история, потому что это действительно условия концлагеря, в которых очень жестко работают российские спецслужбы", - заявил Андрей Юсов.

По его словам, нужно всеми правдами и неправдами избегать мобилизации. Здесь буквально все методы хорошие. В данной ситуации, если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.

"Когда мы говорим о молодежи, лучше покинуть территорию. Если вам не удалось этого сделать, то сразу выходите на связь с Украиной, с государственными проектами, в частности "Хочу жить", и сигнализируйте о том, что вы принудительно мобилизованы, не поддерживаете агрессию и не являются военными преступниками. Нужно установить связь до предстоящего перехода на сторону Украины. Такие примеры, в том числе с крымчанами, уже есть", - сообщил представитель ГУР МОУ.

Количество ежедневных обращений на горячую линию проекта "Хочу жить" значительно увеличилось за последнее время.

"Если до обнародования результатов операции "Синица" с вертолетом было 70-100 обращений в день, то после брифинга и публичного появления пилота таких обращений стало 170+ в день, и это важный показатель", - подчеркнул Юсов.