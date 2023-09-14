В ГУР советуют избегать мобилизации РФ в оккупации всеми методами
В ГУР призывают всеми правдами и неправдами избегать мобилизации на временно оккупированных территориях Украины. Если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, то это нужно сделать
Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире телеканала "Еспресо".
Мобилизационные мероприятия как на территории самой РФ, так и на украинских временно оккупированных территориях продолжаются.
"Незаконные мобилизационные мероприятия являются частью геноцидной политики России против граждан Украины, нашего государства и крымских татар. Крым в данной ситуации - отдельная история, потому что это действительно условия концлагеря, в которых очень жестко работают российские спецслужбы", - заявил Андрей Юсов.
По его словам, нужно всеми правдами и неправдами избегать мобилизации. Здесь буквально все методы хорошие. В данной ситуации, если есть возможность купить справку, избежать получения паспорта, это нужно сделать.
"Когда мы говорим о молодежи, лучше покинуть территорию. Если вам не удалось этого сделать, то сразу выходите на связь с Украиной, с государственными проектами, в частности "Хочу жить", и сигнализируйте о том, что вы принудительно мобилизованы, не поддерживаете агрессию и не являются военными преступниками. Нужно установить связь до предстоящего перехода на сторону Украины. Такие примеры, в том числе с крымчанами, уже есть", - сообщил представитель ГУР МОУ.
Количество ежедневных обращений на горячую линию проекта "Хочу жить" значительно увеличилось за последнее время.
"Если до обнародования результатов операции "Синица" с вертолетом было 70-100 обращений в день, то после брифинга и публичного появления пилота таких обращений стало 170+ в день, и это важный показатель", - подчеркнул Юсов.
- В американском Институте изучения войны считают , что ближайшее окружение Кремля активно обсуждает необходимость и подготовку ко второй волне мобилизации резервов накануне осеннего призыва в армию. Российские чиновники хотят мобилизовать от 170 000 до 175 000 резервистов, а также перенести дату осеннего призыва с 1 октября на 1 ноября.
- 14 сентября стало известно, что Кремль приказал пропаганде не упоминать о новой мобилизации в РФ.
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