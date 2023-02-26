В ГУР рассказали, где ждать контрнаступление Украины и каковы его стратегические цели

Об этом Вадим Скибицкий заявил в интервью немецким журналистам, передает Deutsche Welle.

"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил замруководителя ГУР, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, в том числе от поставок западного оружия.

Он уточнил, что одной из стратегических целей станет попытка "вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России".

По его словам, Украина будет наносить удары по складам оружия на территории России, в частности, в Белгородской области.

"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", – сказал Вадим Скибицкий.

Цель анонсированного контрнаступления – "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым". "Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991 года", - подчеркнул он.