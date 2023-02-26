В ГУР рассказали, где ждать контрнаступление Украины и каковы его стратегические цели
По словам заместителя руководителя ГУР Вадима Скибицкого, украинские защитники будут готовы перейти к контрнаступлению весной, и одна из стратегических целей – отрезать РФ от Крыма
Об этом Вадим Скибицкий заявил в интервью немецким журналистам, передает Deutsche Welle.
"Думаю, весной мы будем готовы к контрнаступлению", - отметил замруководителя ГУР, добавив, что конкретный момент зависит от ряда факторов, в том числе от поставок западного оружия.
Он уточнил, что одной из стратегических целей станет попытка "вбить клин в российский фронт на юге между Крымом и материковой частью России".
По его словам, Украина будет наносить удары по складам оружия на территории России, в частности, в Белгородской области.
"Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова", – сказал Вадим Скибицкий.
Цель анонсированного контрнаступления – "освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым". "Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в пределах 1991 года", - подчеркнул он.
- Напомним, Министр обороны Алексей Резников заявил , что Украина сможет начать контрнаступление на фронте после того, как военные овладеют новой западной техникой.
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