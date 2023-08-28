В ГУР рассказали детали операций на оккупированной части Запорожской области в День Независимости и День флага

Об этом сообщает пресс-центр ГУР в телеграммах.

Отмечается, что 24 августа 2023 года в городе Каменка-Днепровская Васильевского района Запорожской области в рамках празднования Дня Независимости Украины около 6:00 в окно помещения так называемого заместителя главы оккупационной военно-гражданской администрации, коллаборанта Александра Реймера посетил украинский.

Раненого коллаборанта эвакуировали в больницу.





Также накануне, 23 августа, в День Государственного флага Украины, в штабе отделения ФСБ во временно оккупированном городе Энергодар Запорожской области проходило мероприятие для личного состава оккупационных войск.



Так, около 19.00, в момент наибольшей концентрации окупантов, в штабе раздался мощный взрыв. После начала эвакуации по парковке вблизи здания был нанесен еще один удар. Он дополнительно уничтожил личный состав окупантов, а также значительно повредил расположенные там автомобили.



Тогда на место происшествия прибыли три пожарных расчета и карета скорой помощи. Тела убитых захватчиков несколькими военными "Уралами" увезли в направлении Мелитополя.