Об этом Скибицкий заявил в эфире национального телемарафона .

По его словам, в РФ завершился первый этап мобилизации, поэтому украинская разведка ожидает, что в начале нового года россияне сконцентрируются на подтягивании резервов войск к нашим границам.

"Ожидаем введения на нашу территорию новых подразделений и введения части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий на отдельных направлениях и основной целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. Мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя", - сказал Скибицкий.

26 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов заявил , что зимой ситуация на фронте в целом не изменится.

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