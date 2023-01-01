В ГУР рассказали, чего ждать от России в начале 2023 года
Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что в 2023 году россияне будут пытаться полностью захватить Донбасс и удержать оккупированные территории
Об этом Скибицкий заявил в эфире национального телемарафона .
По его словам, в РФ завершился первый этап мобилизации, поэтому украинская разведка ожидает, что в начале нового года россияне сконцентрируются на подтягивании резервов войск к нашим границам.
"Ожидаем введения на нашу территорию новых подразделений и введения части подразделений территориальных войск. И это мы уже наблюдаем в Херсонской области. Это продолжение наступательных действий на отдельных направлениях и основной целью врага все же будет полный захват Донецкой области и удержание временно оккупированных территорий, которые сейчас находятся под контролем РФ. Мы прогнозируем, - это будет изменение тактики действий России на поле боя", - сказал Скибицкий.
- 26 декабря начальник ГУР Кирилл Буданов заявил , что зимой ситуация на фронте в целом не изменится.
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