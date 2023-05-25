В ГУР призвали украинцев не спрашивать каждый день, что нового с контрнаступлением

Об этом в эфире телемарафона 25 мая заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

Он также сравнил контрнаступление с песней о Пасхе, завирусившейся в TikTok накануне праздника.

"До недавнего времени у нас самая популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну, сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", – сказал Юсов.