В ГУР призвали украинцев не спрашивать каждый день, что нового с контрнаступлением
Украинцы не должны каждый день спрашивать: "Что нового с контрнаступлением?" Деоккупация территорий от россиян продолжается непрерывно, но одновременно идет и оборонная операция
Об этом в эфире телемарафона 25 мая заявил представитель ГУР Андрей Юсов.
Он также сравнил контрнаступление с песней о Пасхе, завирусившейся в TikTok накануне праздника.
"До недавнего времени у нас самая популярная песня была "Скоро уже будет Пасха". Ну, сейчас актуально, что "скоро уже будет наступление". Будет. Все будет хорошо", – сказал Юсов.
- Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление продолжается уже несколько дней .
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