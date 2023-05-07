В ГУР предупредили о провокациях, которые РФ может устроить 9 мая
Российские спецслужбы могут готовить провокацию против гражданского населения РФ и Беларуси на 9 мая
Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил в эфире национального телемарафона, сообщает ГУР в telegram .
"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - рассказал Юсов.
Он также предположил, что россияне могут направить провокации и против Беларуси, чтобы с помощью "сделки под фальшивым флагом" втянуть белорусскую армию в войну против Украины.
"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", - подытожил Юсов.
- 6 мая разведка Британии пришла к выводу , что во многих регионах России отменили парады ко Дню победы из-за опасений проявлений недовольства войной против Украины.
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