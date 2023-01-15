Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны в telegram .

"ГУР предупреждает, что в ближайшее время ожидается комплексный и масштабный вброс врагом фейковых новостей, который будет осуществляться с привлечением всего спектра современных информационных средств и направлен на подрыв доверия к Украине со стороны западных партнеров", - заявили в ГУР.

По оценкам военной разведки Украины, спецслужбы страны-агрессора планируют от имени популярных западных изданий обращаться к украинским журналистам с предложениями предоставлять информацию о состоянии украинской экономики, политической ситуации в государстве и деятельности Вооруженных сил Украины.

"Целью спецслужб страны-террориста является уменьшение военной помощи Украине от иностранных партнеров, а также сбор информации об ВСУ и военно-промышленном комплексе нашего государства", - пояснили в разведке.

В ГУР призвали журналистское сообщество внимательно проверять источники, из которых поступают предложения о сотрудничестве.

15 января Воздушные Силы ВСУ опровергли фейк , что трагедия в Днепре с попаданием российской ракеты Х-22 в многоэтажку – результат работы украинской ПВО.

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