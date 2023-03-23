В ГУР ответили, сможет ли РФ вести стратегическое наступление на 2-3 направлениях

Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Представитель ГУР объясняет, что россияне рассчитывали, что у них будет "стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать", но этого успеха нет.

"Военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть, мы знаем их планы. А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий", - заявил Сырский.

Впрочем, он рассказал, что оккупационные войска готовятся, проводят разведку и пытаются определить "слабые места" в нашей обороне.

"Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях – это невозможно. Это опыт года войны", – утверждает Скибицкий.

Он добавил, Херсонская и Запорожская области, Крым – это места, где россияне готовятся к обороне.