В ГУР ответили, сможет ли РФ вести стратегическое наступление на 2-3 направлениях
Российские войска не способны вести одновременно большое стратегическое наступление на двух-трех направлениях
Об этом в интервью рассказал заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
Представитель ГУР объясняет, что россияне рассчитывали, что у них будет "стремительный успех на каком-то направлении и они начнут его развивать", но этого успеха нет.
"Военная разведка знает диспозицию российских войск, какие резервы у них есть, мы знаем их планы. А Генеральный штаб Вооруженных сил Украины планирует все операции для того, чтобы сдерживать врага и подготовить необходимые условия для наших дальнейших действий", - заявил Сырский.
Впрочем, он рассказал, что оккупационные войска готовятся, проводят разведку и пытаются определить "слабые места" в нашей обороне.
"Но еще в начале вторжения стало очевидно, что Россия не способна проводить одновременно большое стратегическое наступление на 2-3 направлениях – это невозможно. Это опыт года войны", – утверждает Скибицкий.
Он добавил, Херсонская и Запорожская области, Крым – это места, где россияне готовятся к обороне.
- Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби считает, что российские войска могут попытаться начать новое наступление на Украину по нескольким направлениям.
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