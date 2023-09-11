В ГУР оценили вероятность объявления публичной мобилизации осенью

Об этом в интервью РБК-Украина сказал представитель ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий.

"Объявят ли они вновь открытую мобилизацию вроде той, которая была прошлой осенью? Наверное, нет. Сейчас они проведут эти выборы, дальше начнут готовиться к выборам президента 17 марта 2024 года. Никто не захочет так рисковать накануне кампании, объявив мобилизацию. Возможно , это произойдет позже", - считает Скибицкий.

Однако все необходимые для этого организационные мероприятия в России уже проведены: приняли необходимое им законодательство, ввели электронный учет, заставили всех ходить к военкоматам, когда их вызывают, а также усилили ответственность за уклонение от призыва.

Скибицкий отмечает, что Москва уже даже рассчитала, какую численность людей и из каких регионов следует призывать. Сейчас они мобилизуют людей из всех регионов, особенно из депрессивных - где люди идут воевать, чтобы заработать.

"Сейчас у Путина нет необходимости проводить открытую мобилизацию и объявлять: "мы призываем еще 500 тысяч человек". В России в этом году заявляли, что планируют набрать в армию еще 400 тысяч контрактников и призывают 240 тысяч срочников. А дальше тех, кого мобилизуют, кого призывают на действительную военную службу, агитируют переходить на контракт в профессиональную армию (ведь в них срочники тоже не участвуют в боевых действиях)", - объяснил Скибицкий.

По его словам, заключать контракт убеждают разными способами. В частности манипулируя, что контрактники получают большую зарплату, направляемую на менее горячие участки, чем мобилизованных. И так этот процесс постепенно двигается.