В ГУР оценили, сколько новых ракет РФ способна производить ежемесячно
Россия способна ежемесячно производить около 50 новых высокоточных ракет "Калибр" и Х-101
Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью РБК-Украина .
По его словам, Россия способна ежемесячно производить около 50 высокоточных ракет большой дальности - 30 Х-101 и до 20 "калибров".
"По нашим оценкам, они сейчас могут производить примерно 30 единиц Х-101 в месяц. Если говорить о "калибрах", то мы считаем 15-20 штук в месяц", - сказал Скибицкий.
- 4 января Вадим Скибицкий пояснил, что заявления о том, что Россия скоро исчерпает запас высокоточных ракет, базируются на расчетах запасов врага и потому, что при массированных ударах используются около 80 ракет.
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