Об этом Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, в РФ осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"По нашим подсчетам, у них осталось не более 45% тех ракет, которые были до начала войны. Особенно сложная у них ситуация с "Искандерами". Там вообще осталось примерно 20% от того, что было, а может, даже и меньше "Сложная ситуация с теми же "Калибрами", это достаточно эффективная ракета, но их количество не так велико. Поэтому они используют эти X-22 и С-300 в наземном варианте. Но эти запасы исчерпываются", - сказал Скибицкий.

По его словам, резервы некоторых видов ракет у россиян уже исчерпаны.

"Высокоточное оружие у них уже на грани. По всем нормативным документам они должны иметь 30% резерва, а его по некоторым видам ракет уже почти нет. Например, по тем же "Искандерам". Поэтому они будут использовать другие средства поражения. Они сейчас активно используют "Ураган", "Смерч" – это то, что позволяет производить обстрел на короткой дистанции, на 70-80, максимум до 100 км", - отметил Скибицкий.

Он добавил, что гиперзвуковых ракет "Кинжал", об использовании которых против Украины ранее заявили в РФ, у кафиров было сразу немного, поскольку они еще не пошли в массовое производство.

Их мало, 30-40 штук. Это те образцы, которые первыми поступили на вооружение. Они не пошли в массовое производство. Они их применяли, это эффективное оружие, но оно используется для демонстрации силы как для нас, так и для наших партнеров. В том числе для США и Китая, показывая, что у них гиперзвуковое вооружение", - пояснил Скибицкий.

22 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что общее количество крылатых ракет , выпущенных Россией по территории Украины, приближается к 3,5 тыс.

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