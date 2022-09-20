В ГУР оценили, когда у России закончатся ресурсы для ведения войны
Представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий заявил, что у России хватит потенциала для ведения войны по меньшей мере до лета 2023 года
Об этом Скибицкий заявил в интервью Kyiv Post .
По его словам, прогнозы базируются на статистических данных и основываются на том, какие группировки действуют против Украины и сколько у РФ есть запасов и резервов.
"Очень многое будет зависеть от международной помощи, прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой. Также от санкций, которые уже действуют и в дальнейшем будут введены против Российской Федерации. На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса РФ. В первую очередь санкции касаются производства ракетного вооружения, и мы отчетливо видим результаты", - сказал Скибицкий.
Он добавил, что ГУР постоянно отслеживает, сколько Россия производит нового вооружения.
"В частности "калибров, "искандеров", крылатых ракет, применяемых против нашего государства. Санкции действуют – но потенциала Российской Федерации еще хватит как минимум до лета следующего года. В дальнейшем все будет зависеть от тех факторов, которые я назвал, но ресурс в России тоже небесконечный. Мы будем стараться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", - отметил Скибицкий.
- 10 сентября министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия применила против Украины 57% крылатых ракет , которые имела перед началом полномасштабного вторжения.
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