Об этом Скибицкий заявил в интервью Kyiv Post .

По его словам, прогнозы базируются на статистических данных и основываются на том, какие группировки действуют против Украины и сколько у РФ есть запасов и резервов.

"Очень многое будет зависеть от международной помощи, прежде всего боеприпасами, вооружением и военной техникой. Также от санкций, которые уже действуют и в дальнейшем будут введены против Российской Федерации. На сегодняшний день санкции очень эффективно работают против военно-оборонного комплекса РФ. В первую очередь санкции касаются производства ракетного вооружения, и мы отчетливо видим результаты", - сказал Скибицкий.

Он добавил, что ГУР постоянно отслеживает, сколько Россия производит нового вооружения.

"В частности "калибров, "искандеров", крылатых ракет, применяемых против нашего государства. Санкции действуют – но потенциала Российской Федерации еще хватит как минимум до лета следующего года. В дальнейшем все будет зависеть от тех факторов, которые я назвал, но ресурс в России тоже небесконечный. Мы будем стараться нанести такие потери, чтобы враг понял, что дальнейшие боевые действия станут для него крахом", - отметил Скибицкий.

10 сентября министр обороны Алексей Резников заявил, что Россия применила против Украины 57% крылатых ракет , которые имела перед началом полномасштабного вторжения.

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