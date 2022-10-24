Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью одному из украинских СМИ.

По словам Буданова, Сергей Суровикин, командующий Южной группировкой российских войск в войне против Украины, может и готовит основу для сглаживания реакции российского общества на случай сдачи или потери Херсона, но пока нельзя сказать, что "прямо сейчас они из Херсона бегут" .

"Нет, такого нет", – сказал он.

"Во многих аспектах это информационная операция и манипуляция. Есть определенные факты. Например, выводят Промсвязьбанк, другие финансовые структуры, которые россияне туда завели. Причем как выводят – вывозят наличные, серверы, так называемую оккупационную власть, переводят – именно переводят – всех неходящих, тяжело раненых вывозят, пытаются как можно быстрее выписывать из больниц тех, кто может ходить, и проводят эту безумную информационную кампанию, что "мы заботимся о людях" и тому подобное", - подчеркнул Буданов.

По его словам, оккупанты просто "создают иллюзию того, что все пропало. А в то же время они заводят туда новые военные подразделения и готовят улицы города к обороне".

Напомним, ВСУ и другие украинские военные формирования продолжают наступление на Херсон.

Гражданских херсонцев русская армия заставляет сооружать фортификации и готовит к сдаче города.

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