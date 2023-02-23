Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью УП.

"Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Отмечаю: не Украина, а попытка ядерного шантажа мира", - отреагировал он.

По словам главы ГУР, в нынешней ситуации по факту это ничего не значит.

"Потому что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения, особенно стратегического и оперативно-тактического назначения", – отметил Буданов.

В разведке считают, если бы такое заявление было сделано где-то даже до 24 февраля 2022 года - то можно было бы серьезно задуматься.

"Но этот год полномасштабной войны полностью разрушил всю веру мирового сообщества в мощь оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - подчеркнул Буданов.

Также он отметил, что у России нет теоретического шанса соревноваться с Западом по поводу подобного вооружения.

"Могут ли они выработать, скажем, какой-нибудь опытный образец чего-нибудь? К примеру, оперативно-тактического ракетного оружия или стратегического оружия среднего радиуса действия? Ведь когда они вспоминают такие вещи, обычно говорят о баллистических ракетах с дальностью пуска в районе пяти тысяч километров. "Ну, теоретически могут выработать одну-две. А что дальше? Если пойти на гонки подобных вооружений, у России нет даже теоретического шанса соперничать с Западом. Они сейчас не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением - куда уже лезть в высокотехнологичное?", – уточнил Буданов.