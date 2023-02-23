В ГУР отреагировали на выход России из Договора о стратегических вооружениях: очередная попытка манипуляции и ядерного шантажа мира
В украинской разведке назвали заявление Владимира Путина о выходе из Договора о стратегических наступательных вооружениях очередной попыткой ядерного шантажа мира. А также заявили, что оборонно-промышленный комплекс РФ сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения
Об этом начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью УП.
"Это очередная попытка манипуляции и, к сожалению, уже привычного для всех ядерного шантажа мира. Отмечаю: не Украина, а попытка ядерного шантажа мира", - отреагировал он.
По словам главы ГУР, в нынешней ситуации по факту это ничего не значит.
"Потому что оборонно-промышленный комплекс Российской Федерации сейчас не способен производить в достаточном количестве прогрессивные образцы ракетного вооружения, особенно стратегического и оперативно-тактического назначения", – отметил Буданов.
В разведке считают, если бы такое заявление было сделано где-то даже до 24 февраля 2022 года - то можно было бы серьезно задуматься.
"Но этот год полномасштабной войны полностью разрушил всю веру мирового сообщества в мощь оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - подчеркнул Буданов.
Также он отметил, что у России нет теоретического шанса соревноваться с Западом по поводу подобного вооружения.
"Могут ли они выработать, скажем, какой-нибудь опытный образец чего-нибудь? К примеру, оперативно-тактического ракетного оружия или стратегического оружия среднего радиуса действия? Ведь когда они вспоминают такие вещи, обычно говорят о баллистических ракетах с дальностью пуска в районе пяти тысяч километров. "Ну, теоретически могут выработать одну-две. А что дальше? Если пойти на гонки подобных вооружений, у России нет даже теоретического шанса соперничать с Западом. Они сейчас не могут удовлетворить свои вооруженные силы обычным вооружением - куда уже лезть в высокотехнологичное?", – уточнил Буданов.
- 21 февраля российский диктатор Владимир Путин заявил , что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. А также приказал российским военным готовиться к испытаниям ядерного оружия.
- Генсек НАТО сказал , что Североатлантический союз разочарован таким заявлением России и призвал его пересмотреть свое решение.
- Представители стран-членов Большой семерки в совместном заявлении сообщили , что не боятся ядерных угроз российского диктатора и продолжат поддерживать Украину.
- В украинском МИДе также отреагировали и заявили, что решение Российской Федерации приостановить свое участие в договоре с США о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений является очередным провокационным шагом со стороны государства-агрессорки.
- А Евросоюз призвал Россию вернуться к ядерному соглашению.
- Впоследствии заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев обвинил США в желании уничтожить его страну и снова прибег к угрозам ядерного оружия .
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