В ГУР отреагировали на обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста

Об этом сообщает Общественное .

По словам представителя ГУР Андрея Юсова – федеральная служба безопасности и следственный комитет РФ – это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, поэтому обращать внимание на их заявления не стоит.

"Вся деятельность ФСБ и следственного комитета РФ - чепуха. Это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", - сказал Юсов.

8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.

9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.

12 октября ФСБ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых.

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