В ГУР отреагировали на обвинения ФСБ в подрыве Крымского моста
В Главном управлении разведки минобороны Украины отказались комментировать обвинения в свой адрес в подрыве Крымского моста
Об этом сообщает Общественное .
По словам представителя ГУР Андрея Юсова – федеральная служба безопасности и следственный комитет РФ – это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, поэтому обращать внимание на их заявления не стоит.
"Вся деятельность ФСБ и следственного комитета РФ - чепуха. Это фейковые структуры, обслуживающие режим Путина, поэтому комментировать их очередные заявления мы не будем", - сказал Юсов.
- 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и вспыхнул пожар.
- 9 октября президент РФ Владимир Путин обвинил украинские спецслужбы в подрыве Крымского моста.
- 12 октября ФСБ обвинила в взрыве на Крымском мосту Главное управление разведки минобороны Украины и объявила, что якобы задержала восьмерых подозреваемых.
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