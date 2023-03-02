В ГУР объяснили, зачем Россия создает напряжение в Молдове

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк.

"По нашему мнению, создавая напряжение в Молдове, Россия ставит для себя две цели. Первое - это попытка отвлечь европейскую общественность от происходящих в Украине событий. Они видят, что все внимание сконцентрировано на Украине, в том числе в смысле помощи. Поэтому они пытаются разжечь новый пожар в Европе", - объяснил Черняк.

Во-вторых, по его словам, это направлено на внутреннего потребителя России.

"Ведь они не добились никакого результата в своей так называемой специальной военной операции. Поэтому им нужно демонстрировать любые "победы" для своего населения. Сейчас они пытаются совершить какую-то революцию, чтобы создать иллюзию, как будто "мир за них", "народ" Молдовы за нас", - заметил Черняк.