В ГУР объяснили, почему россияне, несмотря на значительные потери, пытаются захватить Бахмут

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Это единственное место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему оболваненному обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то получается", - сказал он.

Также Буданов добавил, что туда, в частности, добавляется то, что в свое время основатель ЧВК Вагнера Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет.

На вопрос о ситуации в Угледаре он заявил, что это "очень показательная история" и большой угрозы захвата города нет.

"Она показательна по всем аспектам – начиная с того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли", - отметил он.