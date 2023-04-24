В ГУР объяснили, почему россияне, несмотря на значительные потери, пытаются захватить Бахмут
Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов объяснил, почему российская армия, несмотря на значительные потери, пытается захватить Бахмут на Донетчине
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
"Это единственное место, где огромными потерями они имеют определенный тактический успех. И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему оболваненному обществу нужно что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то получается", - сказал он.
Также Буданов добавил, что туда, в частности, добавляется то, что в свое время основатель ЧВК Вагнера Пригожин заявил, что он Бахмут возьмет.
На вопрос о ситуации в Угледаре он заявил, что это "очень показательная история" и большой угрозы захвата города нет.
"Она показательна по всем аспектам – начиная с того, кто вел там наступление, и заканчивая тем, к чему они пришли", - отметил он.
- 24 апреля начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил , что если временно оккупированный полуостров Крым освободят раньше Донбасса, то война будет продолжаться.
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