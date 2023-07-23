В ГУР объяснили, почему не озвучивают статистику по военнопленным
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов объяснил, почему не озвучивается статистика по украинским военнопленным
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы не комментируем цифры ни украинских военнопленных, ни тех, которые находятся в руках оккупантов, ни рашистов, находящихся в украинском плену. Потому что продолжается подготовка к следующим обменам, продолжается переговорный процесс и это чувствительная информация, которая может повлиять на этот процесс.
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Юсов добавил, что РФ даже не информирует Международный комитет Красного Креста о факте пребывания человека в плену.
"О ком-то дают сведения, о ком-то не дают, о ком-то дают с большим опозданием. Украинские военнопленные находятся в разных местах, в том числе и на временно оккупированных территориях и на территории РФ также", - сказал представитель ГУР МО Украины.
Кроме этого, Юсов отметил, что условия разные и информация о нарушении прав военнопленных, о недостаточном медицинском обслуживании, о проблемах с питанием, о других способах воздействия, которые применяются против украинских военных, есть и собирается для соответствующего реагирования.
- 7 июля уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украине удалось идентифицировать большинство тел военнопленных , погибших в результате российского теракта в поселке Оленовка Донецкой области.
- В среду, 12 июля, Украине удалось вернуть тела 19 человек, погибших в российском плену.
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