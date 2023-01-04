Об этом представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, когда представители украинской власти и военные говорят, что у россиян осталось ракет на два-три массированных обстрела, они подразумевают высокоточные ракеты - Х-101, Х-555 и "Калибры".

"Речь идет о Х-101, Х-555 и "Калибрах". Есть еще отдельно "Искандеры", то есть баллистические ракеты, но их мы не берем в расчет. Х-101, Х-555 и "Калибры" – это высокоточные ракеты, которые могут применяться на большую дальность, потому что, например, эффективный радиус применения в Х-22 – 350 км, соответственно, они их применяют, но не очень много, когда мы говорим о возможности двух-трех ударов, имеем в виду, что будет примерно 80 ракет во время атаки, а может, и больше", - сказал Скибицкий.

Он отметил, что 31 декабря агрессор применил только 20 крылатых ракет, хотя перед этим применяли около 70 или даже больше.

"Говоря о двух-трех ударах, мы имеем в виду именно массированную атаку", - подчеркнул Скибицкий.

Он подчеркнул, что сейчас у россиян неприкосновенного критического запаса "Калибров" меньше, чем ракет Х-101 и Х-555.

"Крылатых ракет морского базирования "Калибр" у них есть примерно 60 и производят их не очень много - максимум 20 в месяц. И им же нужно пополнять свои запасы. Этим, кстати, и объясняется то, почему сейчас находят много обломков ракет, что были изготовлены в 2022 году, в частности в третьем квартале, что сразу по производству идут в войска.В целом по нормативным документам от всего запаса ракет стратегический запас должен составлять 30%, но они этот резерв уже прошли по всем видам ракет: из "Искандеров", из "Калибров", с Х-101, с Х-555. То есть у них уже запасов менее 30%. Это свидетельствует о том, что реально для них является проблемным вопросом пополнения своих запасов", - подчеркнул он. Скибицкий.

2 января Вадим Скибицкий заявил, что российские войска за неимением высокоточных ракет комбинируют их запуски с дронами и ракетами старого типа, чем изменяют тактику обстрелов .

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